ВОЙНА В Украине Санкції проти росії не потрібно скасовувати навіть після полної деокупації України, — голова МЗС Латвії

2023-01-13 20:34

Санкції проти росії не потрібно скасовувати і після деокупації України, — голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

Санкції мають діяти аж поки рф не визнає незалежність, суверенітет і міжнародно визнані території України та не виплатить гроші на реконструкцію зруйнованого в Україні. За словами глави МЗС, Латвія готова збільшувати санкційний тиск.

Латвія з першого дня вторгнення надає Україні політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Її обсяг склав 0,93% від ВВП Латвії, або понад €314 млн.

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ВОЙНА В Украине

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фото Интернет-аукцион Бэнкси для Украины подвергся хакерским атакам из рф 2023-01-13 21:36
Санкції проти росії не потрібно скасовувати навіть після полної деокупації України, — голова МЗС Латвії 2023-01-13 20:34
видео Швеция направит в Украину самые быстрые САУ в мире - Archer 2023-01-13 19:31