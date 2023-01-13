ВОЙНА В Украине Санкції проти росії не потрібно скасовувати навіть після полної деокупації України, — голова МЗС Латвії

2023-01-13 20:34

Санкції проти росії не потрібно скасовувати і після деокупації України, — голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

Санкції мають діяти аж поки рф не визнає незалежність, суверенітет і міжнародно визнані території України та не виплатить гроші на реконструкцію зруйнованого в Україні. За словами глави МЗС, Латвія готова збільшувати санкційний тиск.

Латвія з першого дня вторгнення надає Україні політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Її обсяг склав 0,93% від ВВП Латвії, або понад €314 млн.