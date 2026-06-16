Політика ЄС продовжив ще на рік санкції, запроваджені у відповідь на анексію українського Криму

2026-06-16 16:46

Євросоюз продовжив на рік санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію росією українського Криму та міста Севастополь. Про це повідомила Рада ЄС.

"За результатами щорічного перегляду Рада ЄС також ухвалила рішення про продовження дії обмежувальних заходів, запроваджених ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, та про продовження терміну дії цих заходів до 23 червня 2027 року", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що ЄС не визнає та продовжує засуджувати цю незаконну анексію як порушення міжнародного права.

Ці санкції були вперше запроваджені у червні 2014 року та включають заборону на імпорт до країн ЄС продуктів, що походять з Криму та Севастополя, а також інфраструктурні чи фінансові інвестиції та туристичні послуги з цього регіону.

Окрім того, під обмеження боку ЄС підпадає експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання в Криму. Це стосується транспорту, телекомунікацій енергетики, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Також сьогодні Рада ЄС ухвалила так званий мініпакет санкцій проти Росії. Він включає 34 фізичних та 47 юридичних осіб і покликаний ще більше обмежити російський військово-промисловий комплекс, скоротити доходи Кремля від енергетики, вдаривши по її "тіньовому флоту", та завадити поширенню російської пропаганди.

Під санкції потрапив єпископ РПЦ митрополит Сімферопольський і Кримський Тихон (Георгій Шевкунов), якого вважають "духовником" Володимира Путіна. Як заявила влада ЄС, Тихон "грає активну роль у поширенні російської пропаганди", яка виправдовує агресію РФ проти України. Також єпископ "систематично поширює" дезінформацію про "нацизм" в Україні, заперечує її суверенітет та заявляє, що напад на країну "санкціонований богом".

Також під санкції потрапили генпрокурор РФ Олександр Гуцан через "діяльність, яка серйозно підриває демократію і верховенство права в Росії», кілька високопоставлених силовиків і суддів, причетних до смерті Олексія Навального, колишній дитячий омбудсмен Павло Астахов, виконавчий директор Ростеха Олег Євтушенко, низка блогерів і пропагандистів.

Крім цього, у "чорному списку" ЄС опинилися Лукойл – Західний Сибір, Президентський фонд культурних ініціатив, Газпромнефть шипінг, що входить до Роскосмосу НВО ім. С. А. Лавочкіна, МКАО НТК – головна організація російської NtechLab, що розробляє системи відеоаналітики та розпізнавання осіб на базі ШІ, Іжевський авіазавод та ще ряд пов'язаних з російським тіньовим флотом організацій (оператори танкерів Dreamer Shipmanagement LLC-FZ (ОАЭ) и Gazpromneft Shipping).