ВОЙНА В Украине Пять сценариев развития войны в Украине в 2023 году, — BBC

2023-01-13 22:12

Война в Украине вступает во второй календарный год. Би-би-си опросила нескольких военных аналитиков, как, по их мнению, будут развиваться события в 2023 году.

Опираясь на имеющиеся на сегодняшний день данные эксперты составили пять потенциально возможных сценариев развития войны в Украине в 2023 году.

Среди потенциально вероятных вариантов развития событий: