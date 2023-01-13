Пять сценариев развития войны в Украине в 2023 году, — BBC
2023-01-13 22:12
Война в Украине вступает во второй календарный год. Би-би-си опросила нескольких военных аналитиков, как, по их мнению, будут развиваться события в 2023 году.
Опираясь на имеющиеся на сегодняшний день данные эксперты составили пять потенциально возможных сценариев развития войны в Украине в 2023 году.
Среди потенциально вероятных вариантов развития событий:
- рф проведет и провалит решающее контрнаступление, его исход станет ключевым фактором.
- Украина вернёт всю захваченную территорию до начала лета.
- Украина победит, продвигаясь медленно, но уверенно.
- К концу 2023 временно аннексированный Крым будет полностью под украинским контролем.
- Ожесточенное противостояние и контрнаступления обеих сторон.
- Война затянется и не завершится до конца 2023.