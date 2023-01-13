ВОЙНА В Украине Пять сценариев развития войны в Украине в 2023 году, — BBC

2023-01-13 22:12

Война в Украине вступает во второй календарный год. Би-би-си опросила нескольких военных аналитиков, как, по их мнению, будут развиваться события в 2023 году.

Опираясь на имеющиеся на сегодняшний день данные эксперты составили пять потенциально возможных сценариев развития войны в Украине в 2023 году.

Среди потенциально вероятных вариантов развития событий:

  1. рф проведет и провалит решающее контрнаступление, его исход станет ключевым фактором.
  2. Украина вернёт всю захваченную территорию до начала лета.
  3. Украина победит, продвигаясь медленно, но уверенно.
  4. К концу 2023 временно аннексированный Крым будет полностью под украинским контролем.
  5. Ожесточенное противостояние и контрнаступления обеих сторон.
  6. Война затянется и не завершится до конца 2023.

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ВОЙНА В Украине

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