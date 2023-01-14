ВОЙНА В Украине Тяжелые бои за Соледар, Бахмут, Кременную продолжаются – Зеленский

2023-01-14 09:00

Силы обороны на востоке стойко выполняют поставленные задачи, защищая Донецкую область от российских захватчиков, сказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам в конце 324-го дня войны.

"Тяжелая битва за Донетчину продолжается. Битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашей страны продолжается. Хотя враг и сосредоточил самые большие свои силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные Силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают государство. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи", - отметил президент.

Он выразил благодарность бойцам подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара и бойцам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", которые мужественно обороняют Бахмут.

"Триста двадцать четыре дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул для нас всех, чтобы больше давить на оккупантов и чтобы наносить врагу большие потери. Спасибо всем, кто это обеспечивает! Как на передовой, так и на всех остальных наших фронтах", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что хочет отметить и работников Службы внешней разведки Украины. "Тех, кто работает обычно совсем незаметно и о ком немного говорят. Но они реально приближают очень весомые решения партнеров для Украины, для наших защитников", - пояснил глава государства.

Он выразил также слова благодарности всему личному составу Службы безопасности Украины, чьи результаты в борьбе, в частности, против коллаборантов и диверсантов общество видит.

Бои за Соледар – актуальное

Российские войска начали активный штурм более недели назад – после того, как не смогли добиться успехов в наступлении на Бахмут.

Среди прочего, оккупанты хотят окружить украинские силы в городе, отрезать группировку ВСУ от путей снабжения, но западные эксперты сомневаются, что врагу это удастся.

По словам министра обороны Алексея Резникова, боевики "Вагнер" использовали тактику атак волнами пехоты, в результате чего они понесли огромные потери.

Появились многочисленные фото и видеоподтверждения того, что Пригожин буквально забрасывает позиции ВСУ "мясом". Еще недавно в сети гулял кадр усеянного трупами российских солдат поля где-то на Бахмутском направлении.

В настоящее время за город продолжаются бои, подтвердил украинский военный из Соледара.