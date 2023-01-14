ВОЙНА В Украине Премьер-министр Британии Сунак согласился отправить в Украину танковый эскадрон – The Sun

2023-01-14 15:00

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить в Украину танковый эскадрон. Бронетехника будет доставлена ​​в преддверии ожидаемого контрнаступления.

По словам главы британского правительства, должны быть реальные действия по оказанию помощи Украине, а не просто слова. Об этом сообщает издание The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации издания, в скором времени в Восточную Европу будет доставлена ​​группа из четырех танков Challenger 2. Еще спустя некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

Британский премьер Сунак провел переговоры с руководителями министерства обороны и безопасности, заявив им, что доставка танков в Украину должна быть оперативным приоритетом.

Примечательно, что и премьер-министр, и министр обороны Бен Уоллес решили отправить полную танковую эскадрилью после интенсивного лоббирования со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

"Предложение Великобритании станет частью военного пакета для страны после того, как европейские союзники, включая Францию ​​и Германию, обязались отправить бронетехнику", – говорится в сообщении.