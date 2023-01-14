ВОЙНА В Украине На этой неделе удалось существенно увеличивать поставки оружия для Украины — Зеленский

2023-01-14 21:00

В целом благодаря переговорам на этой неделе удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия для Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

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Гарант подчеркнул, что представители власти работают для того, чтобы в решениях очередной встречи в формате “Рамштайн” было отражено и продолжено увеличение поставок оружия для Украины.

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“Готовимся также и к участию Украины в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе. В этом году традиционная экономическая тематика форума очевидно будет уступать вопросам безопасности. И для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективный и четкий украинский ответ. Так и будет”, — подчеркнул глава государства.