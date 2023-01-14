ВОЙНА В Украине Пенсии в Украине выросли на 600 гривен, - ПФУ

2023-01-14 22:00


Средний размер пенсии за год вырос на 631,06 грн. или на 15,8%, составив 4 622,59 грн.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Также зафиксировано сокращение числа пенсионеров на 153 196 человек – до 10 687 921 человек.

Напомним, мы сообщали, что у некоторых украинцев могут отобрать 50% пенсии.

Также сообщалось, что украинцы, выехавшие за границу и достигшие там пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, в правительстве Украины подчеркнули, что вкраинцам в 2023 году обеспечат все выплаты, независимо от ситуации на фронте.

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