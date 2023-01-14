Пенсии в Украине выросли на 600 гривен, - ПФУ

Средний размер пенсии за год вырос на 631,06 грн. или на 15,8%, составив 4 622,59 грн.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
Также зафиксировано сокращение числа пенсионеров на 153 196 человек – до 10 687 921 человек.
Напомним, мы сообщали, что у некоторых украинцев могут отобрать 50% пенсии.
Также сообщалось, что украинцы, выехавшие за границу и достигшие там пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Кроме того, в правительстве Украины подчеркнули, что вкраинцам в 2023 году обеспечат все выплаты, независимо от ситуации на фронте.