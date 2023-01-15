ВОЙНА В Украине Важнее, чем Leopard: Кулеба анонсировал поставки оружия из Польши

2023-01-15 21:00

Глава МИД не пояснил, о каком оружии идет речь, но намекнул, что это могут быть самолеты или ракеты дальнего радиуса действия.

Власти Польши приняли важное решение по вопросу поставок оружия в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе беседы с журналистом Вадимом Карпьяком, опубликованной в Instagram в пятницу, 13 января.

Он отметил, что соответствующие новости появятся в ближайшие недели.

"При том, что все сосредоточились на танках, я хочу отметить Польшу. То, что решило правительство Польши, и появятся в январе эти новости еще по вопросу поставок оружия в Украину, и танков частности. Это еще более важно, чем Leopard", - сказал Кулеба.

Как пояснил глава МИД, на сегодняшний день из всего спектра номенклатуры вооружения есть три большие темы, которые остаются "закрытыми" - то есть нет решений об их предоставлении Украине: танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия.

При этом о каком оружии с польской стороны идет речь, Кулеба не уточнил.

Напомним, власти Польши приняли решение передать Украине роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Ранее глава МИД Украины заявил, что уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard, ожидая разрешения от Германии, как страны-производителя.