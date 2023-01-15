ВОЙНА В Украине Удар по Днепру: число пострадавших возросло, в городе объявлен трехдневный траур

2023-01-15 09:00

 

Число пострадавших в результате российского удара по многоэтажке в Днепре возросло до 73. С 15 января в городе объявлен трехдневный траур. 

Как сообщает Днепровский городской совет, в результате удара РФ по дому на жилмассиве Победа в субботу, 14 января 2023 года, взрывом была полностью уничтожена одна секция здания. 

"Как известно, днем 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку, где живет более 1,1 тыс. людей. Взрывом полностью уничтожило одну из секций дома. В настоящее время известно о 12 погибших. Также ранения получили 73 человека, почти все они сейчас находятся в больницах", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что среди пострадавших 14 детей. Завалы разбирают до сих пор. 

"На месте трагедии до сих пор остаются работать спасатели, военные, городские службы, полиция и много техники. Продолжается разбор завалов. Для тех, чье жилье пострадало, организованы автобусы до пунктов временного приюта. Город оказывает помощь всем людям, которые в этом нуждаются", – добавили в горсовете. 

Удар по Днепру: что известно

14 января российские оккупанты ударили по жилому дому в Днепре ракетой Х-22 – "убийцей авианосцев". Она предназначена для поражения авианосных групп в море, может оснащаться ядерной частью.

Специалисты продолжают разбирать завалы на месте уничтоженной российской ракетой многоэтажки в Днепре в надежде спасти как можно больше живых людей. Местным властям известно, что они есть и ждут помощи. Потерпевшие постоянно выходят на связь – люди пишут смс-сообщения прямо из-под завалов дома. 

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