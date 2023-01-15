ВОЙНА В Украине Британия передаст Украине эскадрон танков Challenger 2, - СМИ

2023-01-15 15:00

Великобритания передаст Украине танки Challenger 2.

Об этом пишет The Independent.

Так, британский премьер согласился отправить в Украину эскадрилью танков. Исходя из неофициальной информации, в Восточную Европу изначально отправят четыре танка Challenger 2, а вскоре Британия поставит еще восемь единиц этой техники.

Согласно данным таблоида The Sun, ссылающегося на источник в администрации Сунака, премьер Британии в субботу проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о своем решении поставить тяжелую технику.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение тем, что необходимо для самообороны и изменения баланса поля боя", - отметил собеседник.