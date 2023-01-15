ВОЙНА В Украине Британия передаст Украине эскадрон танков Challenger 2, - СМИ

2023-01-15 15:00

 

Великобритания передаст Украине танки Challenger 2.

Об этом пишет The Independent.

Так, британский премьер согласился отправить в Украину эскадрилью танков. Исходя из неофициальной информации, в Восточную Европу изначально отправят четыре танка Challenger 2, а вскоре Британия поставит еще восемь единиц этой техники.

Согласно данным таблоида The Sun, ссылающегося на источник в администрации Сунака, премьер Британии в субботу проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о своем решении поставить тяжелую технику.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение тем, что необходимо для самообороны и изменения баланса поля боя", - отметил собеседник.

subscriber subscriber

Еще по теме

Немецкий концерн, собирающий Leopard, сможет передать танки Украине только через год

2023-01-15 11:00

Усиление мобилизации в Украине: эксперты рассказали о том, кого и когда призовут

2023-01-14 17:00

Премьер-министр Британии Сунак согласился отправить в Украину танковый эскадрон – The Sun

2023-01-14 15:00

Кулеба: Уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2 - ждут решения Германии

2023-01-14 11:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Перед массированным ракетным ударом рф отменила обмен пленными

2023-01-15 16:00

Британия передаст Украине эскадрон танков Challenger 2, - СМИ

2023-01-15 15:00

Гендиректор YASNO обнародовал фото последствий обстрела одной ТЭС

2023-01-15 14:00

Германия передала новый пакет помощи ВСУ

2023-01-15 13:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Перед массированным ракетным ударом рф отменила обмен пленными 2023-01-15 16:00
Британия передаст Украине эскадрон танков Challenger 2, - СМИ 2023-01-15 15:00
Гендиректор YASNO обнародовал фото последствий обстрела одной ТЭС 2023-01-15 14:00
Германия передала новый пакет помощи ВСУ 2023-01-15 13:00