ВОЙНА В Украине Британия передаст Украине ударные вертолеты Apache - СМИ

2023-01-15 20:00


Эти вертолеты могут быть вооружены до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой.

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине ударные вертолеты Apache AH64 E. Они способны уничтожать танки оккупантов десятками.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере страны. Отмечается, что передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.

"Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру", - утверждает источник.

Указывается, что украинские пилоты будут учиться в Британии, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше. Отмечается, что вертолеты Apache AH64 E могут быть вооружены до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой.

"Это означает, что четыре Apache могут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков", - поясняет издание.
Танки Challenger 2 для Украины

В субботу, 14 января, британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого глава правительства Великобритании заявил о планах передать танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.

Вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл пояснил, что танки Challenger 2 помогут Украине во время вероятного весеннего наступления.

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