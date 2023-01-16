ВОЙНА В Украине Военные преступления рф не останутся без наказания - есть официальная реакция США на удар по Днепру

2023-01-16 10:27

Цивилизованный мир осудил удары рашистов по мирным городам Украины в результате которых, в том числе, была атакована многоэтажка в Днепре. Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома.

"россия продолжает недооценивать силу и решимость украинского народа, и последние попытки его деморализовать в очередной раз потерпят неудачу", - сказано в заявлении Белого дома.

В США указали, что удары по Украине - еще один пример "жестокой и варварской войны, которую ведет россия, нанося удары по критически важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население".

"Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, включая системы противовоздушной обороны, вместе с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжим нашу работу по привлечению рф к ответственности за ее военные преступления и злодеяния", - сказал представитель Совета.

Напомним, ранее президент США обратился к союзникам и призвал дать больше оружия Украине.