ВОЙНА В Украине В ВСУ оценили вероятность повторения десантной операции врага в окрестностях Киева под видом учений

2023-01-17 11:33

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские военные готовы к очередным учениям, которые начались в Беларуси, и будут реагировать в случае любой угрозы. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Мы будем наблюдать за этими учениями. Аэродромы, которые противник использует на территории Беларуси, под пристальным наблюдением наших разведок. Поэтому будем реагировать сразу, если будут какие-то угрозы. Сейчас особых признаков угрозы нет, говорить о какой-то огромной группировке нельзя", - отметил Игнат.

Он также прокомментировал переброску рашистами восьми истребителей в Беларусь и четырех транспортных самолетов.

"Запланировали они обучение, то, пожалуй, какая-то цель у них есть. Возможно, перегруппировка войск, переброска еще каких-то дополнительных сил. А может, наоборот - перебросят на восточное направление. Они уже таскали и комплексы С-300, и бронетехнику несколько месяцев назад", - заявил Игнат.

По его словам, повторение десантной операции в окрестностях Киева сегодня совсем нереалистичный сценарий.

"Тогда мы не ожидали такого дерзкого хода от роССии. Тогда не удалось захватить, не удастся и сейчас. Теперь пролететь просто так в столицу и высадить десант из ИЛ-76 не удастся никоим образом, и до границы не удастся долететь", - отметил спикер Воздушных сил ВСУ.