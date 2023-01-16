ВОЙНА В Украине Число погибших в Днепре достигло 40, поисковые работы продолжаются

2023-01-16 16:30

 

В Днепре продолжаются разборы завалов многоэтажки, в которую попала российская ракета.

На данный момент уже известно о 40 погибших, среди которых трое детей. Об этом "Общественном"сообщили в Днепропетровской областной администрации.

Позже в ГСЧС подтвердили эту информацию. По данным спасателей, по состоянию на 13:00 16 января спасено 39 человек, погибло 40 человек, из них 3 ребенка, травмировано 75 человек (из них 14 детей).

Коммунальными службами вывезено более 8 тыс. тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль.

Между тем политический деятель Геннадий Корбан сообщает, что на месте трагедии нашли фрагменты человеческих тел, которые уже передали экспертам для идентификации. 

Ракетный удар по Днепру: что известно

14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре ракетой Х-22. В результате взрыва была полностью уничтожена одна из секций дома. Эту ракету спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать Морские группировки и авианосные группы. 

На месте трагедии до сих пор продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Мэр Днепра предположил, что русские целились в Приднепровскую теплостанцию.

В офисе генпрокурора Украины заявили, что ракеты Х-22 может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк армии Российской Федерации.

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