ВОЙНА В Украине Госсекретарь США едет в Китай: вероятно, будут говорить о войне в Украине – POLITICO

2023-01-17 16:00

Долгожданная поездка государственного секретаря Энтони Блинкена в Китай может состояться 5-6 февраля.

Как сообщает POLITICO со ссылкой на вашингтонских дипломатов, на повестке дня во время официальных встреч госсекретаря, вероятно, будет война в Украине.

Во время визита Блинкен встретится, в частности, с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Поездка станет продолжением встречи президента Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином в ноябре, на которой американский лидер пообещал "поддерживать открытые линии связи" с Пекином в период обострения взаимоотношений между странами.

Пока ни Государственный департамент США, ни правительство Китая не обнародовали подробностей предстоящего визита Блинкена в Пекин. В прошлом месяце представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя предстоящую поездку, отмечал:

"Я уверен, что когда министр поедет в Пекин, а мы все еще ожидаем, что это произойдет в начале следующего года, война России против Украины будет на повестке дня. ... Мы надеемся и ожидаем, что КНР не будет способствовать усилиям Москвы, оказывая помощь в сфере безопасности или систематически помогая Москве избегать санкций".

Кроме этого, повестка дня госсекретаря, вероятно, будет включать такие вопросы, как рост ядерного арсенала Пекина, сотрудничество между странами в борьбе с наркотиками и освобождение граждан США, которые содержатся в Китае.

Позиция Пекина относительно войны в Украине

Китай долгое время воздерживался от любой критики в адрес РФ в связи со вторжением в Украину. Китайские официальные лица неизменно повторяют, что КНР выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры.

В сентябре было публично сообщено, что лидер Китая Си Цзиньпин выразил Путину свою обеспокоенность затянувшейся войной в Украине. После массированного обстрела Украины российскими оккупантами 10 октября Китай публично призвал к деэскалации и диалогу.

В начале ноября Си Цзиньпин провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, на которой предостерег Россию от применения ядерного оружия и угроз ее использования. В ноябре после встречи с Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Китай готов к сотрудничеству для прекращения войны в Украине.

Экс-посол США и член санкционной группы "Ермак-Макфол" Майкл Макфол подчеркивал, Китай непублично поддерживает санкции против России, отказывается ей помогать и предоставлять технологии. В то же время официально Китай не присоединился к западным санкциям против России. Из-за такой реакции Китая на войну дипломатические отношения со странами Запада, в частности, ЕС ухудшились. По информации СМИ, теперь Китай стремится улучшить ситуацию.