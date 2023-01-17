ВОЙНА В Украине Глава МИД Великобритании будет убеждать США и Канаду предоставить Украине танки - Sky News

2023-01-17 17:00

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли начинает двухдневную поездку в США и Канаду.

Как пишет Sky News, ожидается, что Клеверли будет убеждать союзников передать Украине больше боевых средств.

"Великобритания, США и Канада всегда поддерживают друг друга, когда это важно, защищая основанный на правилах порядок в течение почти 80 лет. Сегодня мы объединились против незаконной войны Путина, и мы будем продолжать использовать наши уникальные прочные связи в сфере обороны и безопасности, чтобы гарантировать, что в конце концов, украинский народ победит", – сказал Клеверли накануне поездки.

Ожидается, что в США Клеверли проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Накануне министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания отправит танки, артиллерийские орудия и бронетехнику в Украину. По информации Sky News, Клеверли намерен использовать это, чтобы убедить американцев и канадцев последовать примеру его страны.

"Ожидается, что он укажет на необходимость скорейшего предоставления украинцам соответствующих боевых средств, чтобы они могли выиграть войну", – пишет издание.

Кроме Украины, Клеверли, как ожидается, будет обсуждать торговую между Великобританией и США и вступление страны во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), одним из подписантов которого является Канада.

Военная помощь Великобритании Украине

14 января, британский премьер Риши Сунак в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о предоставление Украине танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Великобритания станет первой в Европе страной, которая официально передаст танки Украине.

По информации СМИ, речь идет о предоставлении 12 танков. Четыре Challenger 2 в первую очередь, еще восемь - в ближайшее время. Военные эксперты подчеркивали, что решение Великобритании предоставить свои танки должно побудить Германию тоже пойти на это.

16 января британский министр обороны Бен Уоллес объявил, Великобритания передаст Украине один из крупнейших пакетов военной помощи. Кроме эскадрона танков Challenger 2, речь идет о 100 тысячах артиллерийских снарядов, 100 усовершенствованных ракет, БПЛА, 100 единиц бронетехники и тому подобное.