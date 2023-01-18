ВОЙНА В Украине ВСУ сбили вертолет Ка-52 и поразили пункт управления оккупантов

2023-01-18 20:00

 

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 3 по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ 18 января.

Кроме того, защитники Украины сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы оккупантов и 1 станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

"Основные усилия сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Кроме того, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении".

На Запорожском направлении проводил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Падение вертолета в Броварах: мэр города рассказал последние новости о трагедии

2023-01-18 19:30

25 января Латвия отправит в Украину «Стингеры», вертолеты, БПЛА и пулеметы

2023-01-18 17:30

ВСУ, вероятно, вышли из Соледара и обороняются в окрестностях Бахмута, - британская разведка

2023-01-18 17:00

Экс-командующий НАТО о поставках танков для ВСУ: здорово, что передадим 10, но нужно 500

2023-01-18 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинских военных научат управлению Patriot за 10 недель, - Резников

2023-01-18 21:00

Польша хочет убедить союзников отправить в Украину не менее 100 танков

2023-01-18 20:30

ВСУ сбили вертолет Ка-52 и поразили пункт управления оккупантов

2023-01-18 20:00

Падение вертолета в Броварах: мэр города рассказал последние новости о трагедии

2023-01-18 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинских военных научат управлению Patriot за 10 недель, - Резников 2023-01-18 21:00
Польша хочет убедить союзников отправить в Украину не менее 100 танков 2023-01-18 20:30
ВСУ сбили вертолет Ка-52 и поразили пункт управления оккупантов 2023-01-18 20:00
Падение вертолета в Броварах: мэр города рассказал последние новости о трагедии 2023-01-18 19:30