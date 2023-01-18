ВОЙНА В Украине ВСУ сбили вертолет Ка-52 и поразили пункт управления оккупантов

2023-01-18 20:00

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 3 по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ 18 января.

Кроме того, защитники Украины сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы оккупантов и 1 станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

"Основные усилия сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Кроме того, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении".

На Запорожском направлении проводил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется", - говорится в сообщении.