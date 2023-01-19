ВОЙНА В Украине США стремятся изменить динамику войны в Украине с помощью новых поставок вооружения — Пентагон

2023-01-19 16:00

США стремятся изменить динамику войны в Украине и почти «замерзших» линий фронта с помощью недавно объявленных поставок вооружений и техники.

Об этом сообщил представитель Пентагона на брифинге, пишет Reuters.

Он отметил, что в Вашингтоне надеются, что новая военная помощь придаст новый импульс борьбе Киева против оккупационных войск РФ.

В то же время, главный советник Пентагона по вопросам политики Колин Каль отметил, что американское оборонное ведомство все еще не готово удовлетворить требования Украины о поставках тяжелых боевых танков M1 Abrams.

«Я просто не думаю, что мы еще не готовы. Это очень сложное оборудование. Он дорогой. На нем трудно тренироваться», — резюмировал он.

Эти высказывания прозвучали накануне встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где представители оборонных ведомств десятков стран соберутся для координации военной помощи Киеву.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль 16 января сообщал, что США «признают», что Украине нужно наносить удары дальше линии фронта. Таким образом, он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет.

Издание Politico сообщило, что крупный пакет военной помощи Украине, о котором могут объявить уже на этой неделе, будет включать боевые бронемашины Stryker и ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии 160 километров.

СNN также сообщал, что США в ближайшие дни готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, который не будет включать танки Abrams.