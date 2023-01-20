ВОЙНА В Украине Конгресс США настаивает на срочной передаче Украине любого необходимого для победы оружия

2023-01-20 08:26

В Когрессе Соединенных Штатов Америки призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, "необходимые для победы над оккупантами в развязанной россией войне". Об этом говорится в заявлении республиканцев Майкла Маккола и Майка Роджерса, опубликованном на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

"Нынешнее заламывание рук и нерешительность администрации Байдена и некоторых наших европейских союзников в вопросе предоставления критически важных систем вооружений Украине попахивает слабой политикой 2021 года, такой как отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" или непредоставление американских "Стингеров" перед полномасштабным вторжением", - сказано в заявлении.

Американские чиновники отметили, что "хотя эта политика не смогла сдержать этот конфликт, нынешняя нерешительность и самосдерживание продлят его, что будет стоить украинцам жизней".

"Сейчас самое время для правительств Байдена и Шольца последовать примеру наших союзников из Великобритании и Восточной Европы - танки Leopard 2, оперативно-тактические баллистические ракеты типа ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления", - добавили конгрессмены.

Напомним, уже пять стран готовы передать Украине новейшие танки Leopard, но ожидают разрешения от Германии, как страны-производителя.