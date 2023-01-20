За время войны Владимир Зеленский пережил более 12 покушений на жизнь

С начала войны Зеленский пережил более 12 покушений на жизнь, — Independent.
Как отмечает издание, публицист Крис Уиппл в своей книге “Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена” утверждает, что в период перед полномасштабным вторжением в Украину с тайным визитом прибыл Уильям Бернс.
В книге сказано, что президент США Джо Байден поручил Бернсу рассказать Зеленскому "точные детали заговоров россиян".
Как минимум 2 из покушений удалось предотвратить благодаря разведданным ЦРУ. Разведка США предупредила Зеленского об угрозе убийства на секретной встрече в Киеве перед началом войны.
Информация была настолько подробной, что помогла силам безопасности Украины предотвратить минимум два покушения рф на украинского лидера.
Напомним, еще в мае советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что на Зеленского пытались совершить более десятка покушений с начала полномасштабной войны.