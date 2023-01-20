ВОЙНА В Украине За время войны Владимир Зеленский пережил более 12 покушений на жизнь

2023-01-20 21:36

С начала войны Зеленский пережил более 12 покушений на жизнь, — Independent.

Как отмечает издание, публицист Крис Уиппл в своей книге “Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена” утверждает, что в период перед полномасштабным вторжением в Украину с тайным визитом прибыл Уильям Бернс.

В книге сказано, что президент США Джо Байден поручил Бернсу рассказать Зеленскому "точные детали заговоров россиян".

Как минимум 2 из покушений удалось предотвратить благодаря разведданным ЦРУ. Разведка США предупредила Зеленского об угрозе убийства на секретной встрече в Киеве перед началом войны.

Информация была настолько подробной, что помогла силам безопасности Украины предотвратить минимум два покушения рф на украинского лидера.

Напомним, еще в мае советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что на Зеленского пытались совершить более десятка покушений с начала полномасштабной войны.