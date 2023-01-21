ВОЙНА В Украине К Украине приближается Сибирский антициклон: как изменится погода

2023-01-21 17:00

В Украине в ближайшие дни ожидается перемена погоды из-за приближения Сибирского антициклона. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"Уже в ближайшие выходные станет ощутимым влияние юго-западной периферии обширного Сибирского антициклона, благодаря которому в Украину начнет поступать более прохладный и сухой воздух с востока", - говорит синоптик.

По его данным, существенных осадков не ожидается. В то же время температура воздуха немного снизится, особенно в восточных и северных областях, однако все еще будет оставаться выше климатической нормы. В южной половине и на Закарпатье пока изменений в температурном режиме не предвидится.

Погода на сегодня

По данным Игоря Кибальчича, сегодня в западных областях днем местами пройдет небольшой дождь , в Карпатах - сильный снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха будет +2...+ 7; в Карпатах в течение суток около 0 °С.

На севере Украины сегодня без существенных осадков, лишь днем на Киевщине местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха -1...+4.

В центральных областях без существенных осадков, только в Черкасской области утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +1...+6.

На юге Украины только в Одесской области утром местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории будет сухо. Температура воздуха днем составит +6...+11, а в Крыму и на юге Одесской области воздух прогреется до +12...+16 .

На востоке будет сухо. Днем здесь температура будет колебаться в пределах -2...+3.

Погода на завтра

По словам синоптика, осадков в Украине 22 января не предвидится, за исключением западных областей, где днем местами пройдет небольшой дождь. На дорогах западных областей местами будет гололедица.

Температура воздуха в ночное время составит -1...+4, на востоке похолодает до -4...+1, в Крыму и Одесской области +2...+7. Днем воздух прогреется до +2...+7, а в Крыму и Одесской области до +8...+13.

В Украину возвращаются мороз

В эти выходные в Украине продолжится постепенное снижение температуры. Ночью температура местами будет опускаться до -1°...-4°. Днем же будет от нуля до +6°, лишь в отдельных областях и на юге будет теплее.