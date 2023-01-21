ВОЙНА В Украине Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с роССией, – Байден

2023-01-21 11:00

 

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о предоставлении Украине танков Leopard, заявил, что Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с российской армией.

Источник: CNN

Детали: Покидая мероприятие в Белом доме, Байден сказал, что "Украина получит всю необходимую помощь", когда журналист спросил, поддерживает ли он идею Польши отправить в Украину танки немецкого производства.

Что этому предшествовало:

- По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".

- Президент Владимир Зеленский выразил благодарность главе США Джо Байдену и американскому народу за выделение Украине большого пакета военной помощи.

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