ВОЙНА В Украине Украина удовлетворена "Рамштайном". Не всю помощь озвучили публично, - Резников

2023-01-21 14:00

 

Украина удовлетворена результатами заседания Контактной группы по обороне "Рамштайн" в Германии. Кроме озвученной военной помощи, "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями".

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Голосу Америки по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" в Германии.

По словам министра, кроме озвученной военной помощи Украине, "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями, это вдохновляет, поэтому я очень доволен".

Резников подчеркнул, что на заседании Контактной группы значительное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны.

Читайте также: С министром обороны Германии был откровенный разговор о Leopards 2. Продолжение следует, - Резников

"Этот серьезно развивающийся вопрос, мы говорили на "Рамштайне" не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о коротких, средних и дальних возможностях действия, также это касается по высоте", - заявил Резников.

Он отметил, что на заседании прозвучали ключевые слова – своевременность и безотлагательность помощи.

subscriber subscriber

Еще по теме

К Украине приближается Сибирский антициклон: как изменится погода

2023-01-21 17:00

Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с роССией, – Байден

2023-01-21 11:00

КАРТА Утром в Украине произошло землетрясение

2023-01-21 10:00

Итоги Рамштайна: Ллойд Остин сообщил, какое вооружение союзники передадут Украине

2023-01-21 09:40

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

К Украине приближается Сибирский антициклон: как изменится погода

2023-01-21 17:00

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы

2023-01-21 16:00

роССияне уже начали наступление: эксперты и разведка указали ключевое направление

2023-01-21 15:00

Украина удовлетворена "Рамштайном". Не всю помощь озвучили публично, - Резников

2023-01-21 14:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

К Украине приближается Сибирский антициклон: как изменится погода 2023-01-21 17:00
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы 2023-01-21 16:00
роССияне уже начали наступление: эксперты и разведка указали ключевое направление 2023-01-21 15:00
Украина удовлетворена "Рамштайном". Не всю помощь озвучили публично, - Резников 2023-01-21 14:00