ВОЙНА В Украине Украина удовлетворена "Рамштайном". Не всю помощь озвучили публично, - Резников

2023-01-21 14:00

Украина удовлетворена результатами заседания Контактной группы по обороне "Рамштайн" в Германии. Кроме озвученной военной помощи, "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями".

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Голосу Америки по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" в Германии.

По словам министра, кроме озвученной военной помощи Украине, "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями, это вдохновляет, поэтому я очень доволен".

Резников подчеркнул, что на заседании Контактной группы значительное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны.

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"Этот серьезно развивающийся вопрос, мы говорили на "Рамштайне" не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о коротких, средних и дальних возможностях действия, также это касается по высоте", - заявил Резников.

Он отметил, что на заседании прозвучали ключевые слова – своевременность и безотлагательность помощи.