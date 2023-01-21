ВОЙНА В Украине Наступление ВСУ: в США обратились с важным призывом к украинцам

2023-01-21 22:00

 

Чиновники США призвали Украину пока воздержаться от начала масштабного наступления.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Так, один из американских чиновников на условиях анонимности заявил, что США призвали Украину сначала дождаться последней партии американского оружия и завершения учений украинских военных.

По словам собеседника, Вашингтон пока придерживается своего решения не предоставлять танки Abrams ВСУ сейчас. Указывается, что причиной для отказа назывались проблемы с техническим обслуживанием и логистикой.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что США помогут Украине спланировать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет временно оккупированный россией Крым.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССияне уже начали наступление: эксперты и разведка указали ключевое направление

2023-01-21 15:00

За время войны Владимир Зеленский пережил более 12 покушений на жизнь

2023-01-20 21:36

"рф планирует масштабное наступление": Резников и Кулеба обратились к партнерам за помощью

2023-01-19 22:00

С бронетехникой, но без ATACMS. Новый пакет военной помощи от США составит 2,5 миллиарда долларов — CNN

2023-01-19 18:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Наступление ВСУ: в США обратились с важным призывом к украинцам

2023-01-21 22:00

Leopard 2: в Минобороны анонсировали обучение украинских военных на танках

2023-01-21 21:00

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали Германию немедленно передать Украине танки Leopard

2023-01-21 20:00

В ISW объяснили, с какой целью по москве расставили комплексы ПВО

2023-01-21 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Наступление ВСУ: в США обратились с важным призывом к украинцам 2023-01-21 22:00
Leopard 2: в Минобороны анонсировали обучение украинских военных на танках 2023-01-21 21:00
Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали Германию немедленно передать Украине танки Leopard 2023-01-21 20:00
В ISW объяснили, с какой целью по москве расставили комплексы ПВО 2023-01-21 19:00