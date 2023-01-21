ВОЙНА В Украине Наступление ВСУ: в США обратились с важным призывом к украинцам

2023-01-21 22:00

Чиновники США призвали Украину пока воздержаться от начала масштабного наступления.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Так, один из американских чиновников на условиях анонимности заявил, что США призвали Украину сначала дождаться последней партии американского оружия и завершения учений украинских военных.

По словам собеседника, Вашингтон пока придерживается своего решения не предоставлять танки Abrams ВСУ сейчас. Указывается, что причиной для отказа назывались проблемы с техническим обслуживанием и логистикой.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что США помогут Украине спланировать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет временно оккупированный россией Крым.