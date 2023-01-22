ВОЙНА В Украине Когда наступит решающий момент в войне: в ГУР спрогнозировали сроки

2023-01-22 09:00

Решающим моментом в войне Украины с российской агрессией станет эта весна и начало лета. После этого этапа можно будет говорить о сроках окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью Delfi.ee.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", - заявил Скибицкий.

При этом он отметил, что новое нападение россиян на Киев из-за Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, поскольку оккупантов больше волнует Крым.

"Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны", - сказал Скибицкий.

Впрочем, на уточняющий вопрос журналиста, какова вероятность того, что война закончится в 2023 году, представитель разведки порекомендовал "не заглядывать так далеко".

"Мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается", - добавил Скибицкий.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.