ВОЙНА В Украине В ОПУ анонсировали «авиационный» Рамштайн: что это значит

2023-01-22 15:00

Следующее заседание контактной группы в формате «Рамштайн», которое состоится в феврале 2023 года, будет посвящено обеспечению Украины западной боевой авиацией.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире Национального телемарафона.

По словам Сибиги, предыдущая встреча в формате помощи Украине создает новую реальность. По сумме поставок эту встречу можно назвать «бронетанковой».

«По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот «Рамштайн» создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать «бронетанковым Рамштайном». И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий «Рамштайн» будет авиационный» — заверил Сибига.

Ранее сообщалось, что 20 января на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины. В нем приняли участие министры обороны около 50 стран.

Участникам встречи «Рамштайн-8» не удалось достичь единого решения по поставкам танков Украине. Некоторые страны выступили против, и их аргументы сочли весомыми.

Также сообщалось, что Украина получит вооружение: Канада закупила систему ПВО NASAMS для Украины, также Украина получит ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов, вертолёты, 8 ЗРК Avenger, ракеты для NASAMS, 58 БТР Bradley, 90 БТР Stryker, 350 внедорожников, 19 гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов.