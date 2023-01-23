ВОЙНА В Украине Новый министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал визит в Украину

2023-01-23 12:28

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал свою поездку в Украину, где планирует встретиться с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом Писториус сказал в интервью для Bild am Sonntag.

"Это еще не окончательно, но можно сказать точно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, даже в течение следующих четырех недель. В пятницу я встретил своего украинского коллегу в Рамштайн для интенсивного обмена. Алексей Ресников - открытый человек, который точно знает, чего хочет", - сказал Писториус.

Отмечается, что Украина станет первой страной, которую он посетит в качестве министра обороны ФРГ.

"Украине срочно нужны основные боевые танки Leopard. Но на встрече в Рамштайн решение о поставке отложили. Канцелярия все еще ждет, не поддаваясь давлению со стороны Польши, в частности. Писториус по крайней мере приказал, чтобы его министерство подсчитало, сколько немецких львов работает в Бундесвере и промышленности", - говорится в материале.

Писториус отметил, что Германия "ведет очень тесный диалог" по вопросу танков с международными партнерами, прежде всего с США.

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