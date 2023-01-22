ВОЙНА В Украине В Польше сообщили, как поступят в случае отказа ФРГ предоставить Украине роту обещанных Leopard 2

2023-01-22 21:00



Во время визита во Львов Дуда пообещал Украине роту Leopard 2.

Польша создаст "меньшую коалицию" стран, готовых пожертвовать Украине часть своего современного оборудования и современных танков, если Германия все же не согласится отправить 14 Leopard 2, которые анонсировал Киеву президент РП Анджей Дуда.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью PAP.

Моравецкий подчеркнул, что страны-партнеры Украины не будут пассивно наблюдать за войной и не дадут "России захватить Киев, а затем поджечь Европу".

"Мы создадим "меньшую коалицию" стран, готовых пожертвовать часть своего современного оборудования и современных танков воюющей Украине. Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью. Украинский народ борется за нашу свободу. Отправка Leopards в Украину является вопросом польского и европейского raison d'état (национального интереса). Мы не дадим России захватить Киев, а затем поджечь Европу", - сказал Моравецкий.

Глава польского правительства отметил, что решение поддержать украинскую армию оправдано как политически, так и морально.

"Я надеюсь, что немцы это поймут быстрее, чем позже. Однако любая уже понимающая страна обязательно пойдет по стопам Польши", — подытожил он.

Что известно о предоставлении Украине Leopard

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил передаче Украине 14 танков Leopard 2. Но прежде чем какая-либо страна передаст танки Leopard, должно быть предоставлено согласие Германии.

После этого начались дискуссии. Поскольку в Германии неоднозначная позиция по предоставлению Украине этих танков. Ожидалось, что Берлин примет решение в пользу Украины до встречи высокопоставленных чиновников обороны стран-союзников на американской авиабазе в Рамштайне 20 января.

Впрочем, решение о передаче Украине танков Leopard 2 на заседании в Рамштайне 20 января так и не приняли.

Глава оборонного комитета Бундестага выразила разочарование тем, что во время встречи в формате "Рамштайн" не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Разочарованы и Штаты. Высокопоставленный американский чиновник в разговоре со Sky News заявил, что сейчас в Вашингтоне не знают, как будет решаться вопрос по поставкам танков Leopard-2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с передачей Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что война здесь и сейчас и техника нужна Украине срочно.

Между тем, сотни людей вышли на митинг под зданием офиса канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине 20 января. Они выступали против затягивания правительства ФРГ в поставке Украине танков Leopard. Многие участники митинга были завернуты в украинские национальные флаги и выкрикивали призывы об отправке в Украину танков Leopard.

В то же время, уже 22 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что планирует поездку в Украину. Отвечая на вопрос по поставкам Украины немецких танков Leopard, Писториус отметил, что Германия ведет очень тесный диалог по этому вопросу с международными партнерами, в первую очередь из США.