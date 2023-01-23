ВОЙНА В Украине Министры иностранных дел стран ЕС обсудят поставки танков в Украину на встрече в Брюсселе

2023-01-23 16:00

жидается также выделение дополнительных средств на закупку вооружения для нашей страны.

В Брюсселе сегодня, 23 января, пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов Евросоюза. На повестке дня — передача тяжелых танков Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, в рамках переговоров ожидается выделение еще 500 миллионов евро для Украины. Эти средства должны пойти на приобретение вооружения, однако есть опасения, что Венгрия заблокирует финансирование.

Еще одной темой беседы министров станет десятый пакет санкций Европейского Союза против России. Как сообщили источники издания, в ЕС хотят принять очередную порцию ограничений на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, то есть через месяц. Аналогичной информацией ранее поделился корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, санкции против Беларуси за участие в войне могут ввести раньше.

Танки Leopard для Украины: последняя информация

На восьмой встрече стран-союзников Украины в формате "Рамштайн" 20 января не было принято решение о поставках германских танков. Однако Берлин не возражает, чтобы Варшава передала Leopard из своих запасов.

При этом украинские танкисты будут проходить обучение на упомянутой технике в соседней Польше. В Минобороны Украины это назвали прорывом.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что продолжит переговоры с союзниками о предоставлении Украине танков немецкого производства.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, его страна готова создать меньшую коалицию государств для передачи Leopard Украине, если Берлин так и не одобрит поставки.

Президент США Джо Байден намекнул, что ВСУ все-таки получат немецкие танки в свое распоряжение.