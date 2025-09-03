Спорт Італійський Комо достроково розірвав контракт з англійським півзахисником Деле Аллі

2025-09-03 14:46

Італійський клуб Комо оголосив про дострокове припинення співпраці з англійським півзахисником Деле Аллі.

Команда надала 29-річному хавбеку статус вільного агента, розірвавши з ним за взаємною згодою контракт, який діяв до літа 2026 року.

Як повідомляється на офіційному сайті "б'янкоблу", Аллі прагне регулярно грати, й оскільки він не входив до найближчих планів клубу, сторони вважають правильним рішенням розійтися до закриття трансферного вікна.

Нагадаємо, що Аллі приєднався до Комо в січні цього року, але взяв участь лише в одному матчі, відігравши лише десять хвилин. У березні півзахисник вийшов на заміну у поєдинку Серії А з Міланом (1:2) на 81-й хвилині, а під завісу зустрічі отримав пряму червону картку. З того часу англієць на поле більше не виходив.

