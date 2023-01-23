ВОЙНА В Украине лавров снова сменил риторику и заявил, что рф готова к переговорам по войне в Украине

2023-01-23 19:00

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров резко сменил риторику и вновь заговорил о готовности РФ к переговорам. В то же время он по традиции обвинил Запад в затягивании войны в Украине.

Примечательно, что заявление скандального главы МИД РФ возмутило россиян. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Лавров в очередной раз переложил ответственность за развязанную агрессию России против Украины на западные страны. При этом одиозный политик выдал, что "чем дольше Запад будет избегать переговоров, тем сложнее ситуация".

Кроме того, министр иностранных дел РФ выдал ахинею, что, мол, "западные страны прямо говорят Киеву, что договариваться пока рано".

Стоит отметить, что потребителям российской пропаганды не понравилось заявление Лаврова. В РФ пожаловались, что им уже смешно смотреть на то, как Кремль выпрашивает возможность переговоров с Украиной.

Некоторые россияне пытались безуспешно блеснуть своими аналитическими способностями о дипломатии и порассуждать, почему РФ выгодны переговоры. Также главу МИД упрекнули, что еще неделю назад он говорил, что о переговорах не может быть речи.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чья страна убивает украинцев и бомбит мирные города, цинично сравнил западные страны с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом он соврал, что якобы против России развязали войну.

Ранее сообщалось, что циничное заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который попытался сравнить отношение Запада к россиянам с отношением нацистской Германии к евреям, вызвало возмущение в Европейском еврейском конгрессе. Организация подчеркнула, что представитель Кремля искажает исторические факты и должен извиниться.