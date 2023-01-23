ВОЙНА В Украине Patriot для Украины: Италия и Словакия договорились об обмене ПВО в пользу ВСУ

2023-01-23 20:00

 

Италия изучает возможность передачи ПВО Samp-T Словакии, после чего Украина сможет получить комплекс Patriot от Братиславы.

Об этом пишет Corriere della Sera.

Согласно данным издания, Италия может поставить в Словакию современное ПВО Samp-T. Братислава со своей стороны направит Patriot в Германию, где украинские воины будут учиться пользоваться ею, прежде чем комплекс транспортируют в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, со своей стороны, во время интервью для издания дважды уклонился от вопроса о зенитном комплексе Samp-T.

Отвечая на вопрос, какой вклад готова внести Италия и подтверждено ли развертывание Samp-T, Крозетто ответил «не все могут делать все, но вместе они могут сделать многое».

«Италия пришлет больше помощи, когда будет одобрен шестой пакет. Уже пять. Скажем, и Украина, и другие страны довольны помощью, которую Италия предоставила и в дальнейшем будет оказывать. Содержание, как вы знаете, держится в тайне», — добавил министр.

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