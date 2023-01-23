ВОЙНА В Украине Украинцам рассказали, состоится ли в марте индексация пенсий: на сколько могут повысить выплаты

2023-01-23 22:00



Украинцам рассказали, состоится ли в марте 2023 года индексация пенсий и на сколько могут повысить выплаты.

Об этом сообщил журналист Сергей Коробкин в эфире Социальной платформы.

Так, исходя из Закона, индексация пенсий предусмотрена каждого года с 1 марта. По словам журналиста, некоторые эксперты подсчитали, что повышение пенсий прошлого года должно было состояться на 22 или на 24 процента. В идеале так должно было быть. Однако будет ли, пока что под вопросом.

Коробкин также разъяснил, что для того, чтобы узнать коэффициент повышения, нужно взять по закону 50% от уровня инфляции и 50% от темпов повышения средней зарплаты за предыдущие годы.

"Если мы возьмем к вниманию, что инфляция в прошлом году была приблизительно 30% , а темпы повышения средней зарплаты ориентировочно 14%, мы получаем 44%. От них берем 50%, делим пополам. 44% на 2% и получается 22% - это ориентировочный коэффициент повышения пенсий, который мог бы быть в том году с 1 марта", – рассказал он.

При этом Коробкин уточнил, что выяснилось, что закон о Госбюджет на 2023 год частично приостановил действие статьи 4, в частности, в части индексации пенсии. Депутаты решили, что пенсии в 2023 году будут индексироваться не так, как написано в законе, а так как дополнительно решить Кабмин.

"То есть, правительство должно дополнительно принять постановление, в каком сам будет определять размер повышения, а может и дату на свое усмотрение может изменить. Говорят, что и денег на индексацию пенсий на данный момент не заложено. При этом в Минсоцполитики еще осенью заверяли, что индексация пенсий состоится. Именно в марте ожидается повышение. Были слухи, что индексация может составить 5%. Точный размер мы не узнаем, пока Кабмин не примет соответствующее решение. Пока что в правительстве не говорят, каким может быть размер повышения, только заверяют, что индексацию планируют", – добавил журналист.