ВОЙНА В Украине Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard - СМИ

2023-01-24 16:30



Немецкий машиностроительный и оружестроительный концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков Leopard, если правительство даст на это разрешение.

Об этом медиа-группе RND рассказал представитель концерна. По его словам, сейчас у них есть 22 Leopard 2A4, которые они могут подготовить к использованию и доставить в Украину. На ремонт этих машин уйдет почти год, поставка возможна в конце 2023 или в начале 2024 года.

Еще 29 Leopard 2А4, предназначенные для "кругового обмена", будут готовы в апреле-мае этого года. Также они могут передать Украине 88 танков "Leopard 1".

Немецкие танки для Украины

Напомним, что 20 января новый Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у западных союзников нет единодушного мнения в вопросе поставки современных танков Украине. Он поручил провести аудит запасов Leopard 2 на случай "положительного решения".

В начале года польский президент Анджей Дуда прибыл в Украину и пообещал передать стране роту танков Leopard. В Польше сказали, что отправят танки в Украину, даже если не получат разрешения от властей ФРГ.

В МИД Германии сказали, что не будут препятствовать Польше, однако еще не получали от нее такую просьбу.

Вчера Писториус сказал, что решение по танкам для Украины вскоре будет принято.