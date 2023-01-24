ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: имеет ли право работодатель выдавать повестки работникам

2023-01-24 22:00

Работодатель не только имеет право выдать повестку, но и обязан проконтролировать, что работник своевременно прибудет в военкомат.

Руководители предприятий в Украине имеют право выдавать повестку работнику. К тому же на работодателя возлагается контроль за своевременным прибытием военнообязанного в место, определенное повесткой. Правда, порядок такого контроля не определен.

Об этом сообщает организация по безоплатной правовой помощи "Юридическая сотня".