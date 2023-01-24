Мобилизация в Украине: имеет ли право работодатель выдавать повестки работникам

Работодатель не только имеет право выдать повестку, но и обязан проконтролировать, что работник своевременно прибудет в военкомат.
Руководители предприятий в Украине имеют право выдавать повестку работнику. К тому же на работодателя возлагается контроль за своевременным прибытием военнообязанного в место, определенное повесткой. Правда, порядок такого контроля не определен.
Об этом сообщает организация по безоплатной правовой помощи "Юридическая сотня".
Если работодатель получает распоряжение от военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки) по поводу оповещения военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. А также вручить повестку о явке по вызову в военкомат.
Штраф за нарушение достигает 8,5 тысяч гривен
За нарушение обязательств работодатели несут административную ответственность, определенную статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В случае нарушения во время особого периода, в частности военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100–8500 гривен). Решение о наложении штрафа принимает руководитель военкомата.
Как еще работодатели должны коммуницировать с военкоматом
Прежде всего, руководители должны информировать военнообязанных. Так, на видном месте в помещениях предприятий вывешивают распечатанные правила военного учета.
Кроме этого, работодатели: