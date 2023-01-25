ВОЙНА В Украине Украинские моряки в ближайшее время останутся без работы

2023-01-25 10:12

30 декабря 2022 г. было принято Постановление Кабинета Министров Украины № 1499 г. «Некоторые вопросы присвоения званий лицам командного состава морских судов». (https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-prysvoiennia-zvan-osobam-komandnoho-skladu-morskykh-t301222 ) Как стало известно, авторы данного документа – все те же засвеченные в коррупционных скандалах лица – замминистра инфраструктуры Юрий Васьков (https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-port-ust-dunajsk-prodali-za-tsinoyu-elevatora-prichetnij-zamministra-mininfrastrukturi-vaskov-scho-vidomo-18-01-2023.html ), его товарищ Работнев (кстати судимый за гос. измену) (https://fakeoff.org/politics/novym-zamestitelem-kubrakova-stanet-lyubitel-vydavat-gostayny-vladimir-rabotnev ), Ярослав Илясевич (https://mtu.gov.ua/content/direktorat-morskogo-ta-richkovogo-transportu.html )и другие.

В Украине, до войны в морской отрасли было трудоустроено 120-200 тыс. человек. (https://cfts.org.ua/news/podschitano_kolichestvo_ukrainskikh_moryakov_v_mirovoy_sudokhodnoy_otrasli_20612 ) Львиная их доля бороздили моря и океаны в виде гастарбайтеров под флагами разных стран, поскольку отечественного флота Украина так и не смогла построить. Теперь и эти люди могут остаться без работы.

Что нового предлагают это Постановление? (https://informator.press/te-do-choho-dovho-rvavsia-zastupnyk-ministra-infrastruktury-yuriy-vaskov-nareshti-vidbulosia/ )

1. Перевод дипломирования моряков снова в каменный век, а именно – все экзамены для моряков в бумажном виде, никаких компьютерных тестов онлайн. Это создает гигантскую коррупционную кормушку для г-на Васькова и его приспешников, поскольку члены комиссий, в которых предлагается сдавать экзамены морякам для получения рабочих документов, не нуждаются ни в какой квалификации, но будут принимать решения обычным голосованием во время письменного экзамена и опроса, конечно, не даром. И все это, вместо беспристрастного компьютерного тестирования.

2. Теперь капитаном судна можно стать, не проходя путь снизу в вверх. Достаточно набрать 36 месяцев стажа в самой низкой офицерской позиции и можно получить диплом капитана. Спросите, как это возможно, господина Васькова.

3. Теперь запрещено проверять учебные дипломы моряка на легитимность, если у моряка, желающего подтвердить квалификацию, уже есть диплом, в котором вписан образовательный диплом. Здесь уже не кормушка, а коррупционное корыто с жирнющими взятками. Зафиксировано около тысячи (а их гораздо больше) старших офицеров с поддельными учебными дипломами, эти люди не имели возможности уйти в море, поскольку каждый раз эти дипломы проверялись, и такие «моряки» не допускались к дипломированию. С новым порядком – поздравляем жуликов с возвращением к морю.

4. Отменены многие звания, например рефрижераторные механики. Согласно постановлению – таких моряков больше не существует. Куда деваться этим людям из флота – господина Васькова не смущает.

5. Магистратуры в морских учреждениях высшего образования больше не нужны, закрываем. Преподавателей на улицу, капитанов и старших механиков оставить с образованием уровня ПТУ. Именно образование сегодня выгодно отличает наших моряков от моряков других государств и именно благодаря образованию — украинские старшие офицеры ценятся в мире. Тот же капитан судна – это лицо судовладельца с огромными полномочиями по принятию решений, в том числе юридических и человек, осуществляющий представительские функции в портах любой страны, а для этого, извините, нужно образование.

6. Курсы повышения квалификации прописаны так, что их можно проходить один раз при жизни. То есть, побывал моряк дома лет с 5 и ему не нужно ничего вспоминать, все нововведения на флоте за это время – прошли мимо, а моряк пришел на судно, аварии, аресты судна и многие другие «интересы» как результат прожорливости господина Васькова с компанией.

Каждые четыре года нашу страну проверяют на соответствие системы образования и законодательства международной конвенции по подготовке, дипломированию и несению вахты. Если все хорошо – Украина продолжает выпускать своих моряков на международные рынки труда, как будут найдены несоответствия – наши морские документы не будут признаваться в мире и все наши моряки, в то же время лишатся работы, а это катастрофа для страны воюющей с российскими захватчиками, ведь это потеря больших валютных поступлений.

При отсутствии возможности дипломирования моряков быстрым, удобным и прозрачным путем наши моряки будут дипломироваться в других странах, что приведет к потере моряков Украиной. «Моряк не мамонт – не вымрет. А Министерство инфраструктуры продолжит набивать карманы «валютными доходами» гражданам Украины», - так прокомментировал данный документ эксперт Аналитического центра «Левиафан» Николай Мельник. ОН считает, что данное постановление ставит жирный крест на будущем морской отрасли. (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029ZtJxpTJMmwLSEWBSkm61yZvuWgdw3QrqE5BGd73tNsHJch6VwfCSsjP5hW7AmmHl&id=100000878673787 )

Кстати, Польша уже законодательно закрепила возможность получения украинскими моряками польских рабочих документов сроком на 2 года, это означает, что после истечения этого срока, украинский моряк сможет подтверждать свою квалификацию в Польше. Недопустимо терять людей, приносящих в Украину валютные средства, особенно в период войны с агрессором. Напротив, надо приложить все усилия, чтобы именно наши моряки заняли ведущее место в отрасли, оставив страну агрессора без рабочих мест на флоте.

Но все изложенное отнюдь не беспокоит воровскую группировку Васькова. Тот, кто писал и проталкивал постановление – предатель Украины, а не обычный схематозник. (https://vostochniy.express/2023/01/25/to-k-chemu-dolgo-rvalsya-zamestitel-ministra-infrastruktury-gospodin-vaskov-nakonets-to-proizoshlo/ )