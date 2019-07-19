Политика США подготовили пакет новых санкций против РФ - требуют освободить украинских моряков

2019-07-19 20:45 105

В Конгрессе США подготовили новые санкции против РФ за незаконное задержание экипажей и кораблей Военно-Морских сил Украины.  

"На рассмотрение Палаты представителей вынесен двухпартийный законопроект, предусматривающий введение американских санкций против 24 высоких должностных лиц российских спецслужб и приближенных к ним лиц за незаконное задержание 24 украинских моряков и трех судов украинских ВМС у Керченского пролива в ноябре прошлого года. В законопроекте говорится, что санкции будут оставаться в силе, пока Россия не освободит моряков и корабли", - сообщает посольство Украины в США.

В заявлении по поводу представления законопроекта американские законодатели отметили, что "международное сообщество не должно стоять в стороне, тогда как Россия усиливает свою агрессию в Европе и мире.

"Этот законопроект - мощное послание украинским морякам и их семьям о том, что США не забывают об их героической борьбе за защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем своих коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию немедленно освободить украинских моряков", - подчеркнули конгрессмены.

Соавторами законопроекта является конгрессмены-демократы Марси Каптур и Майкл Квигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

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