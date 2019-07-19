Политика "Обмена пленных моряков не будет" - Зеленский озвучил четкое требование к Путину

2019-07-19 16:27 162

Москва должна вернуть 24 военнопленных украинских моряков, об обмене речь не идет. 

"Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков, моряков нам должны вернуть", - заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский ".

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

В результате инцидента были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово". К тому же трое раненых во время обстрела русскими украинских моряков перевели в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряка и три захваченных корабля, а также обеспечить их возвращение в Украину.

В последний день исполнения решения суда, 25 июня, Россия предложила Украине "письменно гарантировать" участие в уголовном преследовании моряков. В свою очередь МИД опротестовал такое неисполнение Россией решения Международного трибунала по морскому праву. Зеленский во время брифинга призвал Путина освободить украинских военнопленных моряков.

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