Политика Стало известно, когда освободят военнопленных украинских моряков

2019-07-12 20:04 132

Впервые стало известно, когда военнопленные украинское моряки, захваченные российскими военными в Керченском проливе, вернутся домой. По инсайдерской информации, уже на следующей неделе, всего за несколько дней до парламентских выборов в  Украине, пленных могут освободить.

Как именно это произойдет, наши источники пока не говорят, однако четко дают понять, что вопрос уже решен.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские военные планово направлялись к порту Мариуполя. В этот день российские пограничники протаранили их буксир в Азовском море. Спустя россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

Вместе с кораблями российские пограничники захватили в плен 24 украинских моряка. Суд оккупированного Крыма арестовал всех пленных моряков, обвинив их в "незаконном пересечении границы". С того момента и до сих пор пленных моряков удерживают в следственных изоляторах Москвы.

25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков Трибунал ООН приказал России освободить украинских моряков и вернуть корабли и вернуть корабли. Но Москва в традиционной для себя манере выполнять требования отказалась. РФ заявила, что готова передать Украине моряков (и корабли), если Киев будет гарантировать их уголовное преследование по российским законам. МИД Украины в своей ноте ответил отказом.

 

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