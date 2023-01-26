ВОЙНА В Украине Власти Италии одобрили декрет о поставках военной помощи Украине

2023-01-26 12:30

Палата депутатов - нижняя палата парламента Италии одобрила декрет правительства о поставках Украине военной помощи до конца 2023 года. Об этом сообщает Rai.

Такое решение поддержали 215 итальянских депутатов, против высказались 46. Поскольку в прошлом месяце документ утвердили в Сенате, теперь он окончательно прошел голосование в парламенте Италии.

Как заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, поддержка Украины Италией и международным сообществом осуществляется не для того, чтобы продолжать войну, начатую россией, а чтобы ее закончить.

"Это решение принимает не только это правительство или эта страна, это решение исходит от международного сообщества, которое объединилось, чтобы ответить на крик о помощи со стороны нации, подвергшейся вторжению другой нации", - сказал он.

Ранее стало известно, что правительство Италии примет шестой пакет военной помощи Украине.

Отмечается, что в новый пакет войдут управляемые ракеты Aspide. Предположительно, речь идет о поставках четырех полных комплексов, каждый из которых будет оснащен 18 ракетами радиусом действия 20 км.