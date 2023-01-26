ВОЙНА В Украине ДТЭК обжалует в суде штрафы за нарушение графиков отключений

2023-01-26 14:29

Компания ДТЭК обжалует в суде решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о штрафах для облэнерго за нарушение графиков отключений. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"С первого дня войны энергетики делают все возможное, чтобы в домах украинцев был свет. Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре. В таких условиях энергетики ДТЭК и других энергетических компаний делают все возможное для равномерного и справедливого распределения дефицита мощности между всеми потребителями. Украинские энергетики сегодня удерживают свой фронт большой ценой. И мы будем делать это в дальнейшем - каждый день, до самой победы. Именно поэтому компания не согласна с сегодняшним решением НКРЭКУ и обжалует его в суде. Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников и всех тех, кто сегодня держит энергетический фронт", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 января, НКРЭКУ оштрафовала пять облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

Еще три облэнерго - Винницаоблэнерго, Волыньоблэнерго и Черновцыоблэнерго - получили аналогичные штрафы на прошлой неделе.