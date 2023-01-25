ВОЙНА В Украине Германия передаст Украине роту танков Leopard 2А6

2023-01-25 16:00

 

Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2А6, речь идёт как минимум об одной танковой роте (10 единиц), сообщил во вторник, 24 января, журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, правительство ФРГ также намерено разрешить западным партнёрам, в том числе Польше, реэкспортировать танки немецкого производства.

«Решению Германии, очевидно, предшествовали интенсивные консультации с союзниками, проходившие в течение последних нескольких дней, особенно в Вашингтоне», — отмечает Der Spiegel.

По данным издания, речь идёт о передаче Киеву роты танков Leopard 2А6 из запасов Вооружённых сил ФРГ (бундесвера).

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что США могут в ближайшее время объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams. По информации издания, Вашингтон может анонсировать своё решение в рамках соглашения с Берлином о поставке Киеву танков Leopard 2 из Германии и других стран.

 

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