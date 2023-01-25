ВОЙНА В Украине Италия поддержит Украину оружием: парламент упростил процедуру военных поставок

2023-01-25 17:00

Нижняя палата итальянского парламента (Палата депутатов) поддержала правительственный декрет о поставках вооружений в Украину в рамках военной помощи до конца 2023 года. Таким образом, депутаты одобрили процедуру военных поставок для Украины.

Об этом сообщает Rai.

«Украина получила зеленый свет от Палаты депутатов, которая продлила до 31 декабря 2023 разрешение правительства передавать Киеву военную технику, материалы и оборудование», — говорится в сообщении.

За декрет проголосовали 215 депутатов, против выступили 46 парламентариев. Среди них преимущественно были представители пророссийской партии «Движение 5 звезд», которая сейчас находится в оппозиции.

Этим решением парламент дал добро правительству собственными постановлениями оказывать Украине военную помощь, хотя по итальянскому законодательству для этого необходимо согласие законодателей.

Ранее отмечалось, что правительство Италии примет шестой пакет военной помощи Украине. В новый пакет войдут управляемые ракеты Aspide.