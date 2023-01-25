ВОЙНА В Украине "В качестве подарка": Дуда призвал союзников собрать для Киева бригаду танков Leopard 2

2023-01-25 19:00

По словам президента Польши, нет сомнений в том, что приближается новое наступление России, поэтому союзники должны любой ценой помочь Украине.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад предоставить Украине бригаду танков Leopard 2 "в качестве подарка" для отражения возможного нового наступления войск РФ. Об этом он заявил 24 января на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном, пишет Polish News.

По словам польского лидера, решение о передаче танков Киеву "не было легким", но оно необходимо, чтобы выгнать российских оккупантов с украинской земли.

"Для нас в Польше это тоже непростое решение, вопреки тому, что кто-то может подумать или что кто-то скажет. Мы сейчас находимся на этапе закупки современных танков, и танки Leopard являются частью нашего современного танкового парка", — сказал Дуда.

Президент Польши напомнил об обещании передать Украине роту танков Leopard 2 и призвал союзников собрать бригаду такой техники.

"Польша решила передать примерно танковую роту украинской стороне, конечно, сопоставляя это с вопросом об инициативе собрать более крупный танковый отряд, более крупное подразделение, от союзников, которые имеют в своих армиях танки Leopard. Речь идет о сборе танков, по крайней мере, бригады танков, чтобы вместе передать их Украине в качестве подарка от союзников", — добавил Дуда.

По словам главы государства, Украине нужно еще больше танков, чтобы отразить новое наступление России, которое может состояться в ближайшем будущем.

"Я надеюсь, что танков для Украины будет собрано больше. У нас нет особых сомнений в том, что приближается время российского наступления, которое является результатом мобилизации, заказанной несколько месяцев назад российскими властями с целью подавить Украину. Украина должна быть в состоянии защитить себя от, возможно, нескольких сотен тысяч мобилизованных российских солдат, с лучшим или худшим оборудованием", — подытожил Дуда.

В ходе пресс-конференции президент Польши также добавил, что соответствующие решения о передаче военной помощи Украине приняло британское правительство, а также об этом объявил президент Франции Эмманнуэль Макрон.

Напомним, 24 января министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине некоторых танков Leopard 2 немецкого производства.

По информации Spiegel, после продолжительных дискуссий канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение предоставить разрешение на реэкспорт Leopard 2А6, которые есть у вооруженных сил других стран, таких как Польша.

Кроме того, 24 января стало известно, что Норвегия может передать Украине до 8 немецких танков Leopard 2 A5, всего на вооружении страны есть 36 таких танков.