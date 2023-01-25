ВОЙНА В Украине Пойдет ли путин на эскалацию из-за поставок западных танков Украине: что говорят в НАТО

2023-01-25 21:00

Чтобы Украина победила в войне, необходимо обеспечить ее необходимым вооружением, в том числе тяжелой техникой. Если мы этого не сделаем и главе Кремля Владимиру Путину все сойдет с рук, другие авторитарные режимы будут использовать силу для достижения своих целей.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt.

На вопрос журналиста, оправданы ли опасения некоторых представителей немецких властей в том, что поставки основных боевых танков Leopard 2 могут спровоцировать эскалацию с Россией, он отметил, что "Россия уже начала эту войну".

"РФ начала агрессивную войну против независимой, суверенной страны, и для Украины будет трагедией, если президенту Путину это выйдет из рук. Это также было бы опасно для нас, потому что тогда Путин и другие авторитарные лидеры знали бы, что они могут использовать грубую силу для достижения своих целей", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что в интересах НАТО гарантировать победу Украины.

"Конечно, большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Но то, чего Украина может достичь на таких переговорах, неразрывно связано с военной ситуацией. Так что если мы хотим решения, при котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, тогда абсолютно необходимо действовать сейчас. Более тяжелой техники Украине крайне необходимо", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, вчера немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же одобрил предоставление танков Leopard 2 Украине.

Кроме того, появилась информация о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams и о таком решении президент Джо Байден может объявить уже сегодня.