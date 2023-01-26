ВОЙНА В Украине В ISW назвали самое вероятное направление нового роCCийского наступления

2023-01-26 22:00



Россия попытается отвлечь ВСУ для решающего наступления в Луганской области, считают аналитики.

Российская армия готовится провести решающую контратаку в Луганской области, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск в Кременную и отбросить их. Для этого они пытаются рассредоточить украинские подразделения, заставляя их реагировать на свои атаки по другим направлениям.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отметили российские атаки в Запорожской области и считают, что их целью является не столько продвижение, сколько отвлечение украинских подразделений.

"Украинские официальные лица отмечают, что эти атаки осуществляются небольшими десантными группами численностью от 10 до 15 человек и преследуют цель рассредоточить украинскую оборону. Масштабы и характер этих атак свидетельствуют о том, что они скорее являются диверсиями, которые имеют целью отвлечь и прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем целенаправленными усилиями, направленными на возобновление наступательных операций с целью закрепиться", – говорится в отчете ISW.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне готовятся к мощному наступлению на Украину. Это может произойти уже через месяц-два.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий также предупреждает о новом мощном наступлении российских захватчиков на территорию Украины.