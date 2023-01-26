ВОЙНА В Украине Оккупированную Луганщину роССияне превращают в концлагерь, - Гайдай

2023-01-26 18:00

Российские военные закрывают города Луганской области. Передвижение между населенными пунктами разрешается только по пропускам.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты продолжают "воспитание населения" в застенках, из которых многие не возвращаются.

"Орки хотят создать на оккупированной Луганщине семь тюрем, чтобы было куда закрывать отказывающихся воевать - своих дезертиров и запугивать мирных людей", - написал Гайдай.

В Луганской ОВА также сообщили, что на Старобельщине усилились проверки. Особенно в тех населенных пунктах, где разместились военные РФ

"Закрывают на въезд и выезд даже маленькие села, осматривают территорию квадрокоптерами, обходят дома. Изымают даже удобную одежду и обувь, не говоря уже о ценных вещах", - отметили в ОВА.