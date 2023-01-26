ВОЙНА В Украине "Прямая вовлеченность в конфликт": у путина отреагировали на поставки танков в Украину

2023-01-26 20:30

 

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что вовлеченность США и других партнеров в войне на территории Украины растет. По его словам, Москва не рассматривает вопрос об изменении статуса "спецоперации" из-за этого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки танков в Украину превращают страны Запада в участников конфликта на территории Украины. Об этом он сказал во время пресс-колла в четверг, 26 января, передает агентство ТАСС.

"Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, в Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или Альянса в боевые действия, которые происходят в Украине. Мы с этим категорически не согласны", — прокомментировал Песков.

По его словам, Москва воспринимает такие действия как "прямую вовлеченность в конфликт".

"Мы видим, что она [вовлеченность] растет", — добавил пресс-секретарь.

Также Песков уточнил, что Кремль сегодня не рассматривает вопрос об изменении статуса "спецоперации" в связи с поставками танков Киеву.

"У нас на повестке дня нет такой темы", — резюмировал представитель Кремля.

Напомним, в интервью Sky News, опубликованному 26 января, Владимир Зеленский сказал, что не заинтересован в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что президент Украины якобы готовился к войне, поэтому он и не может встретиться с лидером Кремля.

Также вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка об эскалации войны внутри РФ, в результате чего под ударом окажутся крупные города. Представитель Кремля заявил, что это "подтверждает правильность пути", выбранного Москвой.

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