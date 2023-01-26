ВОЙНА В Украине "Леопарды" на свободе. Cколько танков пообещали Украине западные партнеры

2023-01-26 21:00

Вооруженным силам передадут не менее 80 танков Leopard 2 и Challenger 2. В среду, 25 января, Олаф Шольц разблокировал отправку боевых машин в Украину.

25 января канцлер Германии Олаф Шольц разблокировал поставки танков Leopard 2 Украине, а также анонсировал передачу танковой роты для ВСУ. Фокус разобрался, сколько танков может получить украинская армия.

Первыми о передаче Украине танков Leopard 2 заявили в Польше. Официальные лица призывали Германию не блокировать отправку бронетехники, а также заявили о планах создать танковую коалицию среди европейских стран, чтобы в конечном счете сформировать полноценную бригаду в ВСУ. Уже сейчас о своих намерениях передать танки Украине заявили 9 стран, а по сообщениям СМИ, всего формируется 12 государств-доноров.

СКОЛЬКО ТАНКОВ "ЛЕОПАРД" 2 ПЕРЕДАДУТ УКРАИНЕ

Германия — 14 танков Leopard 2A6

Польша — 14 танков Leopard 2A4

Португалия — 4 Leopard 2A6

Испания — рассматривают вопрос передачи

Финляндия — заявила о готовности передать небольшое количество танков "Леопард" из-за близости с РФ

Норвегия — 8 танков

Швеция — в дальнейшем не исключают поставки Strv 122 — модификации танка "Леопард" 2

Нидерланды — планируют выкупить 18 танков Loeopard 2A7

Дания — неназванное количество

Кроме Leopard 2, украинская армия получит из Великобритании 14 танков Challenger 2. Также 24 января WSJ сообщал, что Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams, однако они будут переданы не со складов, а закуплены у производителя, что потребует больше времени. Также Франция не исключает вопрос передачи Украине национальных танков Leclerc.

По информации Spiegel, всего украинская армия получит 80 танков из ЕС.

Глава Офисе президента Андрей Ермак позитивно оценил решение Германии о передаче танков.

"Первый танковый шаг сделан. Дальше — танковая коалиция", — написал Ермак в Телеграм-канале.

Напомним, 25 января в РФ заявили, что решение Берлина передать Украине танки означает отказ от "признания исторической ответственности за преступления нацизма".

Также 25 января в НАТО заявили, что Украине нужно передавать оружие, так как никто не знает, когда закончится война.