ВОЙНА В Украине Производитель F-16 наращивает производство, чтобы передать истребители для реэкспорта в Украину

2023-01-27 17:32

Производитель F-16 готов передать свои истребители для реэкспорта в Украину, — сообщает Financial Time

Lockheed Martin планирует наращивать производство F-16 в американском Гринвилле. Новые самолеты потребуются тем странам, которые решат передать их украинцам.

Правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства. Это означает, что европейские страны будут нуждаться в поддержке президента США Джо Байдена, если решат отправить F-16 в Украину.